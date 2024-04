Na primorski hitri cesti do globe z 241 kilometri na uro

Nova Gorica, 15. aprila - Policisti so v petek ob 13.30 v času poostrenega nadzora v cestnem prometu mlajšemu vozniku na hitri cesti med Ajdovščino in naseljem Selo, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, izmerili hitrost 241 kilometrov na uro. Izrekli so mu globo v višini 1200 evrov, in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.