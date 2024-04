100 do OI: Najbolj vroč del olimpijskih kvalifikacij

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 17. aprila - Od jutri dalje bo športnike do odprtja olimpijskih iger v Parizu ločila le še dvomestna številka. In prav 100 dni pred igrami se za mnoge še ni končal najbolj vroč del bojev za uvrstitev na igre. Večina kvalifikacij bo na sporedu aprila in maja, zadnji potniki pa bodo znani šele v začetku julija.