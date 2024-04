Swiatek na vrhu, med prvo peterico brez sprememb

Ljubljana, 15. aprila - Teniške igralke so minuli teden nastopale v pokalu Billie Jean King. Slovenke so proti Slovakinjam brez najboljših s svetovne lestvice, Kaje Juvan, ki je na današnji lestvici 130., in Tamare Zidanšek (133.) izgubile dvoboj kvalifikacij za zaključni turnir v Sevilli. Na vrhu lestvice WTA je Poljakinja Iga Swiatek pred Belorusinjo Arino Sabalenka.