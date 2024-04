V Velenju na voljo zemljišča za gradnjo 800 stanovanjskih enot

Velenje, 15. aprila - Velenjska mestna uprava za namen stanovanjske gradnje in drugih večjih projektov pripravlja devet novelacij obstoječih in novih izvedbenih prostorskih aktov. V Velenju je tako v mestnem središču kot na obrobju mesta potencial za izgradnjo približno 800 stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih ter vrstnih in samostojnih hišah.