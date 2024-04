Voditelji G7 obsodili iranski napad na Izrael in pozvali k zadržanosti

Bruselj/Rim, 14. aprila - Voditelji držav skupine G7 so na današnji videokonferenci ostro obsodili nočni napad Irana na Izrael in vse strani pozvali k zadržanosti, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Voditelji so kasneje v skupni izjavi zapisali, da so v odgovor na "destablizacijske pobude" pripravljeni sprejeti ukrepe.