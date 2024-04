Monte Carlo, 14. aprila - Grk Stefanos Cicipas je zmagovalec teniškega turnirja masters 1000 v Monte Carlu. V finalu je ugnal Norvežana Casperja Ruuda s 6:1 in 6:4. Grk je dosegel prvo zmago po lanskem uspehu v Los Cabosu in 11. v karieri. V Monte Carlu je slavil tretjič po zmagah 2021 in 2022.