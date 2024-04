Liverpool doma klonil pred Crystal Palaceom

Liverpool, 14. aprila - Nogometaši Liverpoola so v 33. krogu angleškega prvenstva na domači zelenici klonili pred Crystal Palaceom z 0:1. S tem so Liverpoolčani zapravili priložnost za ponovni skok na vrh lestvice, ostali na tretjem mestu in za vodilnim Manchester Cityjem zaostajajo za dve točki.