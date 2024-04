Črnomaljski policisti preiskujejo krajo 24 unikatnih odlitkov iz brona

Črnomelj, 14. aprila - Črnomaljski policisti preiskujejo vlom v nenaseljeno hišo, iz katere so neznanci v zadnjih štirinajstih dneh odnesli nekaj denarja, zlatnine in 24 unikatnih odlitkov iz brona. Po navedbah novomeških policistov so ukradene skulpture bik Janeza Boljke ter Martin Krpan in General Maister Milene Braniselj.