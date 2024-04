Kraljem brez Kopitarjeve pomoči 43. zmaga v ligi NHL

Los Angeles, 14. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so v rednem delu sezone severnoameriške lige NHL, ki se bo sklenila prihodnji teden, dosegli še 43. zmago. Na 80. tekmi so v kalifornijskem derbiju ugnali iz boja za končnico že zdavnaj odpisano moštvo Anaheim Ducks s 3:1. Slovenski as Anže Kopitar je tokratno tekmo izpustil.