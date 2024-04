Vreme: Danes bo precej jasno in toplo

Ljubljana, 14. aprila - Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 24 do 27, drugod od 28 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Popoldne se bo v severozahodnih krajih oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V torek zjutraj bo v severnih krajih začelo deževati. Čez dan se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Hladilo se bo, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji Sloveniji še niže. V sredo bo pretežno oblačno in dokaj hladno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Frontalne motnje potujejo proti vzhodu prek severnega dela srednje Evrope. K nam od zahoda doteka zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in zelo toplo, občasno bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod bo zapihal južni ali jugozahodni veter. V ponedeljek bo precej jasno s koprenasto oblačnostjo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Popoldne se bo na območju Alp postopno pooblačilo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden, popoldne bo povečana toplotna obremenitev. Tudi v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje sprva ugoden, popoldne se bo postopno pojavila zmerna obremenitev.