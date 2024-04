City začasno v vodstvo

London, 13. aprila - Potem ko sta se v zadnjem času vodstvo v elitni angleški ligi izmenjavala Arsenal in Liverpool, je zdaj vsaj začasno vodilni položaj prevzel branilec naslova Manchester City. V 33. krogu je s 5:1 pričakovano premagal Luton in s tem ob tekmi več Arsenal in Liverpool, ki bosta tekmi kroga odigrala v nedeljo, prehitel za dve točki.