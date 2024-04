Triglav v finalu DP za košarkarice

Ljubljana, 13. aprila - Košarkarice Triglava so v odločilni tretji tekmi polfinala slovenskega prvenstva doma v Kranju s 60:50 (10:13, 26:25, 47:39) premagale Akson Ilirijo in se bodo v finalu pomerile z igralkami Cinkarne Celje. Te so se v finale uvrstile že po drugi zmagi proti Mariboru in bodo lovile jubilejni dvajseti naslov.