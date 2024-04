Vreme: Ponoči bo precej jasno

Ljubljana, 13. aprila - Ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v mraziščih na Notranjskem okoli 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo precej jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Sredi dneva ali popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 22 do 26 drugod od 27 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v ponedeljek bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo in nekoliko hladneje. Jugozahodni veter se bo okrepil. Proti večeru se bo v severozahodnih krajih pooblačilo. V torek zjutraj bo v severnih krajih začelo deževati, čez dan se bodo padavine postopno razširile proti jugu. Hladilo se bo, meja sneženja se bo popoldne in zvečer spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V sredo bo oblačno, ponekod bodo občasno manjše padavine. Občutno hladneje bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, vremenske motnje potujejo proti vzhodu čez severno Evropo. Nad naše kraje v višinah od severozahoda priteka suh in vse toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno. V nedeljo bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj več koprenaste oblačnosti. V Alpah je proti večeru možna kakšna ploha ali nevihta