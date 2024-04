V nesreči kabinske žičnice v Antalyi en mrtev in več ranjenih

Antalya, 13. aprila - V nesreči kabinske žičnice v turškem sredozemskem letovišču Antalya je v petek zvečer umrl en človek, deset pa je poškodovanih. Žičnico so zaustavili, šele po skoraj 24 urah pa so uspeli rešiti vse potnike, ki so obtičali v kabinah več metrov nad tlemi, poročajo tuje tiskovne agencije.