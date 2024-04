Biden pričakuje, da bo Iran "prej ko slej" napadel Izrael

Washington, 13. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek izrazil prepričanje, da bo Iran zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu "prej ko slej" izvedel napad na Izrael. Podrobnosti ni pojasnil, na vprašanje o tem, ali so ameriški vojaki ogroženi, pa odgovoril, da so ZDA zavezane obrambi Izraela in ga bodo podprle, poročajo tuji mediji.