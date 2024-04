Real prvi po rednem delu v košarkarski evroligi

Ljubljana, 12. aprila - Redni del sezone košarkarske evrolige se je končal s tekmami 34. kroga in prvim mestom Reala iz Madrida. Na lestvici so mu sledili Panathinaikos, Monaco in Barcelona. Slednja je v zadnjem dvoboju kroga v gosteh presenetljivo izgubila z 72:74 proti predzadnjemu Asvelu Villeurbannu.