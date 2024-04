Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 4.)

Ljubljana, 12. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je Rusija uslužbenca slovenskega veleposlaništva v Moskvi razglasila za nezaželeno osebo. Poročale so tudi o nekdanjem predsedniku republike Borutu Pahorju in aktualnem italijanskem predsedniku Sergiu Mattarelli, ki sta danes na Univerzi v Trstu prejela častna doktorata iz prava.