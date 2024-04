Ministri na neformalnem srečanju med drugim o varnosti na spletu ter digitalni avtonomiji EU

Leuven, 12. aprila - V belgijskem Leuvnu se je zaključilo dvodnevno neformalno zasedanje ministrov članic EU, zadolženih za telekomunikacije. Med glavnimi temami so bili spodbujanje varnejšega, odgovornega in zaupanja vrednega spletnega okolja, krepitev digitalne infrastrukture v EU in gradnja strateške digitalne in telekomunikacijske avtonomije povezave.