Z javnim razpisom do uporabe navidezne, obogatene in razširjene resničnosti v izobraževanju

Ljubljana, 12. aprila - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo javni razpis za izvedbo razvojno-raziskovalnega projekta na področju uporabe navidezne, obogatene in razširjene resničnosti v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago do leta 2026, je do 850.000 evrov.