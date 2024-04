Ukrajina znova pozvala k izključitvi Rusov in Belorusov iz OI v Parizu

Kijev, 12. aprila - Ukrajina je v odprtem pismu, ki ga je naslovila na Mednarodni olimpijski komite (Mok) in Mednarodno rokoborsko zvezo (UWW) vnovič pozvala k izključitvi Rusov in Belorusov z olimpijskih iger poleti v Parizu. Pojasnili so, da nekateri športniki, ki bi lahko nastopili pod nevtralno zastavo, podpirajo ruski vojaški napad na njihovo državo.