Maribor bo v blagajno NZS odštel 950 evrov

Brdo pri Kranju, 12. aprila - Nogometni klub Maribor bo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev v 30. krogu prve lige Telemach, prižigali so bakle in žaljivo skandirali, moral v blagajno Nogometne zveze Slovenije (NZS) plačati 950 evrov, je določil disciplinski sodnik zveze Boštjan Jeglič.