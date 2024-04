Na delavnicah tudi o komuniciranju v težkih situacijah

Maribor, 12. aprila - Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor in mariborska medicinska fakulteta sta danes predstavila rezultate projekta Empower for 21. Med drugim so na delavnicah v okviru projekta usposabljali o komuniciranju v težkih situacijah, razvijali so metode kritičnega razmišljanja in se posvetili področju duševnega zdravja.