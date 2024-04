V Kopru 46-letnik v pripor zaradi gojenja konoplje

Koper, 12. aprila - Koprski policisti so 46-letnemu moškemu marca v Kopru pri hišni preiskavi zasegli 971 rastlin prepovedane droge konoplja. Pri preiskavi so našli dva večja prostora, posebej prirejena za hidroponično gojenje droge. 46-letnika so privedli k preiskovalnem sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.