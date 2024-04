V Pragi našli v času nacizma ukradene knjige berlinskega rabinskega seminarja

Praga, 17. aprila - V Pragi so nedavno našli več kot 4000 knjig iz zbirke berlinskega judovskega rabinskega seminarja, ki so jih med drugo svetovno vojno ukradli nacisti. Knjige so našli v knjižnici praškega Judovskega muzeja. Za knjige je doslej veljajo, da so izgubljene, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.