Poskusa ropa bencinskega servisa v Celju osumljen 37-letni Štajerec

Celje, 12. aprila - Celjski policisti so kazensko ovadili 37-letnega moškega z območja Maribora, ki je osumljen poskusa ropa bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju 4. marca, pa tudi več tatvin v trgovinah v Celju. V hišni preiskavi, ki so jo na njegovem bivališču opravili ta teden, so med drugim zasegli pištolo, ki jo je uporabil pri poskusa ropa.