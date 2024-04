Banka JPMorgan Chase v prvem četrtletju z višjim dobičkom

New York, 12. aprila - Ameriška banka JPMorgan Chase je imela v prvem četrtletju letos 13,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast so spodbudili predvsem višji obrestni prihodki. Celotni prihodki so porasli za devet odstotkov na 41,9 milijarde dolarjev.