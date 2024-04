Ministrica na Cipru predstavila primer dobre prakse Slovenije pri obvladovanju raka

Limassol, 12. aprila - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je na srečanju Pobude malih držav na Cipru izpostavila dosežke Slovenije pri obvladovanju raka in predstavila primere dobre prakse - obravnavo dejavnikov tveganja za raka na primarni ravni ter dobro organizirane in obiskane presejalne programe za raka dojke, materničnega vratu in debelega črevesa.