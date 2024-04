Mladi na Koroškem si želijo več zabav, pogrešajo pa nočni javni potniški promet

Ravne na Koroškem, 12. aprila - Na zaključnem dogodku projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade so poudarili, da mladi niso pasivni, saj se vključujejo v številne projekte in aktivnosti, se pa pri participaciji kažejo razlike med urbanimi in ruralnimi skupnostmi. Mladi na Koroškem si glede na ankete želijo več zabav, pogrešajo pa med drugim nočni javni potniški promet.