Tariq Ali: Trenutne geopolitične razmere resne in nevarne

Ljubljana, 16. aprila - Gost Kritičnega kabareta Cankarjevega doma je bil v ponedeljek zvečer pakistansko-britanski intelektualec, zgodovinar in pisatelj Tariq Ali. V pogovoru s hrvaškim filozofom in političnim aktivistom Srećkom Horvatom je med drugim spregovoril o trenutnem geopolitičnem dogajanju po svetu, ki ga je označil za zelo resnega in nevarnega.