Primož Roglič ostal brez nastopa na spomladanskih klasikah

Ljubljana, 12. aprila - Potem ko je šef kolesarske ekipe Bora-hansgrohe, Ralph Denk, sprva napovedal, da bo slovenski as Primož Roglič kljub hudemu padcu na dirki po Baskiji lahko nastopil na enodnevnih klasikah v Belgiji, so danes v ekipi zapisali, da ga na dirkah ne bo. Roglič se bo osredotočil na regeneracijo in trening, so danes zapisali pri nemškem moštvu.