Film o Monopolyju dobil producenta

Los Angeles, 16. aprila - Film o Monopolyju, klasiki med družabnimi igrami, dobiva konkretnejšo podobo. Kot so objavili minuli teden, bo producent filma podjetje LuckyChap, kjer je med njegovimi ustanovitelji tudi avstralska igralka Margot Robbie. Po poročanju ameriške revije in portala Hollywood Reporter, so načrti za film Monopoly sicer stari že več kot desetletje.