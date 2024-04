V Nemčiji zaradi načrtovanja islamističnega napada prijeli tri najstnike

Berlin, 12. aprila - Policija v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je aretirala tri najstnike zaradi suma, da so načrtovali islamističen napad, je danes sporočilo tožilstvo. Najstniki, stari 15 in 16 let, so bili aretirani v času velikonočnih praznikov in so trenutno v priporu.