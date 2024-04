Darku Muženiču še en mandat na čelu Nacionalnega preiskovalnega urada

Ljubljana, 12. aprila - Generalni direktor policije Senad Jušić je Darka Muženiča za dobo naslednjih pet let, in sicer za obdobje od 1. junija do 31. maja leta 2029, imenoval za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Jušić ocenjuje, da NPU dela dobro in verjame, da to nenazadnje izkazujejo rezultati opravljenega dela, so sporočili z GPU.