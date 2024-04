Kopitar prispeval dve podaji za končnico Los Angelesa

Los Angeles, 12. aprila - Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL premagali Calgary Flames s 4:1 in končno potrdili nastop v končnici, kamor so se uvrstili tretjič zaporedoma. Kapetan kraljev Anže Kopitar je k 42. zmagi v sezoni prispeval podaji za 1:0 in 4:1.