Ministrstvo za solidarno prihodnost v gradnjo novega doma starejših v Izoli

Izola, 12. aprila - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in izolski župan Milan Bogatič bosta v torek podpisala pismo o nameri gradnje novega doma starejših v Izoli, so sporočili z ministrstva. S podpisom bosta odprla vrata za preveritev potencialne lokacije za gradnjo, natečaj, pridobitev dokumentacije, prilagoditev prostorskih aktov in ostalo.