Newyorške borze končale neenotno

New York, 11. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Zasedanje na Wall Streetu se je končalo z rastjo večine osrednjih indeksov, največjo rast pa so zabeležila tehnološka podjetja, ki so zadnje dni močno izgubljala. Vlagatelji sicer čakajo na petkovo objavo rezultatov prvega četrtletja ameriških bank, poroča poljska tiskovna agencija PAP.