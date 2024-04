Slovenija v VS ZN Rusijo obtožila teptanja mednarodnega prava v Ukrajini

New York, 11. aprila - Napadi na civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini so očitna kršitev mednarodnega humanitarnega prava, ki ga Rusija vsak dan tepta in sistematično uničuje tudi ukrajinsko kulturno dediščino, je v obsodbi ruskih dejanj med današnjo razpravo Varnostnega sveta ZN o položaju v Ukrajini povedal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar.