Ilirska Bistrica, 11. aprila - Župan Občine Ilirska Bistrica Gregor Kovačič in direktor marketinga CPK Koper Vlado Švab sta danes podpisala pogodbo za obnovo treh odsekov ceste Koritnice-Mašun. Obnova bo stekla po prvomajskih praznikih in se predvidoma zaključila do 15. julija.