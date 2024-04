Vlada imenovala Kostrevca za generalnega direktorja direktorata za predšolsko vzgojo

Ljubljana, 11. aprila - Vlada je danes izdala odločbo o imenovanju Rada Kostrevca za generalnega direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Prav tako je na današnji seji imenovala predstavnike ustanovitelja v svete več javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, so po seji sporočili iz urada za komuniciranje.