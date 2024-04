S Š'torto zbrali 10.000 evrov za bolne otroke

Piran, 11. aprila - V štirih mesecih po predstavitvi izvirne sladice Š'torta so prodali 4000 kosov, 10.000 evrov izkupička pa so na današnji novinarski konferenci v Mestni kavarni Piran izročili društvu Palčica pomagalčica, ki pomaga bolnim otrokom. Predstavili so tudi program Solinarskega praznika ob prazniku sv. Jurija, ki bo potekal med 19. in 21. aprilom.