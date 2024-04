Šarec v Vilniusu o nujnosti sodelovanja za krepitev kibernetske varnosti

Vilnius, 11. aprila - Voditelji držav pobude Tri morja so danes na vrhu v Vilniusu govorili predvsem o regionalnem dialogu in krepitvi sodelovanja na osi sever-jug, prometu, energetiki in digitalni infrastrukturi. Minister za obrambo Marjan Šarec je na srečanju izpostavil nujnost sodelovanja za krepitev kibernetske varnosti, so sporočili z ministrstva za obrambo (Mors).