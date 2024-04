Snežne razmere v visokogorju

Ob toplem vremenu se nadaljuje hitro preobražanje snežne odeje, ki se tudi v visokogorju opazno seseda in postaja vedno bolj mokra. Ponoči na površini nastane manjša skorja, ki se nato na izrazitih prisojah zmehča že zjutraj. Strnjena snežna odeja se na prisojnih straneh začne na višini 1900-2000 metrov, v osojah pa sega do višine približno 1500 metrov. Na površju in v zgornjih plasteh snega je puščavski pesek, ki še nekoliko pospeši taljenje snega.

Danes bo delno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo šibkejši do zmeren veter vzhodnih smeri, ki bo popoldne oslabel. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 10 stopinj Celzija, na 2500 metrih okoli 4 stopinje Celzija. V petek bo delno jasno. Popoldne bo nastala kopasta oblačnost, vrhovi bodo občasno v oblakih. Pihal bo šibak veter spremenljive smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 11 stopinj Celzija, na 2500 metrih okoli 4 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bodo temperature še višje. V nedeljo čez dan se bo ničta izoterma dvignila na višino okoli 3600 metrov, temperatura na višini 2500 metrov bo okoli 9 stopinj Celzija.

Snežna odeja se bo ob toplem vremenu še naprej hitro preobražala in sesedala. Ponoči bo v visokogorju na površini snežne odeje nastala skorja, ki pa bo zaradi naraščajoče temperature vsak dan manj izrazita. Na osončenih straneh se lahko spontano ali ob obremenitvi še sproži plaz mokrega snega. Nevarnost snežnih plazov se bo ob koncu tedna nekoliko povišala zaradi otoplitve.