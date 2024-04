Osumljenec za umor na Škofjeloškem v priporu

Kranj, 11. aprila - Ugotovitve policije kažejo, da je za smrt 64-letnega moškega, ki so ga v gozdu na škofjeloškem območju našli v ponedeljek, odgovoren 52-letni moški. Ta naj bi žrtev dvakrat ustrelil. Policisti so moškega, ki je osumljen kaznivega dejanja umora, prijeli kmalu po dogodku in ga v sredo privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor.