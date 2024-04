Ela Nala Milić in Veronika Erjavec v boj proti favorizirani Slovaški

Bratislava, 12. aprila - Slovensko žensko teniško reprezentanco danes in v soboto v Bratislavi čaka dvoboj s Slovaško za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King. Glede na to, da bo nastopila brez obeh najboljših igralk, Kaje Juvan in Tamare Zidanšek, bosta priložnost dobili Ela Nala Milić in Veronika Erjavec.