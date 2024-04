Mercedes-Benz zaradi nevarnosti požara vpoklical 341.000 vozil, nekaj čez 100 v Sloveniji

Stuttgart, 12. aprila - Nemški proizvajalec avtomobilov in tovornih vozil Mercedes-Benz je zaradi nevarnosti požara vpoklical 341.000 vozil modelov GLE in GLS, proizvedenih med letoma 2017 in 2023, od tega 11.000 v Nemčiji, je v četrtek sporočil nemški zvezni urad za motorna vozila KBA. V Sloveniji je v vpoklic vključenih 109 vozil.