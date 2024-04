Evroposlanci komisijo pozvali k preklicu imenovanja odposlanca za mala podjetja

Bruselj, 11. aprila - Evropski parlament je danes Evropsko komisijo pozval k preklicu imenovanja evropskega poslanca iz Nemčije Markusa Pieperja za posebnega odposlanca za mala in srednje velika podjetja. Na komisiji so v odzivu poudarili, da je bil pri imenovanju upoštevan ustrezen notranji postopek in da bo Pieper prihodnji teden prevzel položaj.