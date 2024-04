V posavskih srednjih šolah opažajo odliv dijakov v druga regijska središča

Krško/Brežice, 14. aprila - V posavskih srednjih šolah že dlje časa opažajo, da se dijaki raje kot k njim vpisujejo v srednje šole v sosednjih regijskih središčih, kot sta Novo mesto in Celje. Slednje ravnatelji med drugim pripisujejo slabi izbiri šolskih programov in uvedbi enotne vozovnice za dijake in študente, s katero je vožnja v druge regije za dijake postala cenejša.