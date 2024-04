ATVP opozarja na finančne prevare na družbenih omrežjih

Kot je v sredo objavila ATVP, t. i. finfluencerji s svojimi objavami, ki so praviloma viralne, nagovarjajo predvsem mlade, ki si želijo hitro in na lahek način zaslužiti veliko denarja z naložbami v različne finančne sheme, delnice, ETF in kriptovalute. To navadno podkrepijo s posnetki svojega razkošnega življenja in promoviranjem svojih velikih zaslužkov.

ATVP vse, ki se s takšnimi objavami srečujejo, opozarja, naj bodo izredno previdni, saj gre najverjetneje za prevaro, denarno verigo, piramidno ali ponzijevo shemo.

"Naložbene nasvete za trgovanje s finančnimi instrumenti lahko podajajo samo borzni posredniki z dovoljenjem ATVP, ki so v pogodbenem razmerju z borznoposredniško družbo ali banko z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov," pojasnjuje ATVP in dodaja, da borzni posredniki ne privabljajo strank z objavami na družbenih omrežjih niti se ne hvalijo s svojimi zaslužki.

"Osebe, ki nastopajo v tovrstnih objavah, pa nimajo dovoljenja ATVP za podajanje osebnih priporočil glede sklenitve poslov s finančnimi instrumenti niti ne razpolagajo z ustreznim znanjem za podajanje naložbenih priporočil," pravi agencija.

Uporabnikom omrežij svetuje, naj morebitne trditve finfluencerja, da ima kakršnokoli potrdilo ali dovoljenje, preverijo pri izdajatelju potrdila ali dovoljenja. "Če samo promovira svoje 'osupljive' rezultate, ki se zdijo predobri, da bi bili resnični, gre verjetno za prevaro. Finfluencerji ustvarjajo vsebino za lastno finančno korist, vlagatelji, ki slepo sledijo njihovim finančnim nasvetom, pa lahko izgubijo vsa vložena sredstva," opozarja ATVP