V Termah Olimia širijo bazenske zmogljivosti ob Hotelu Breza

Podčetrtek, 13. aprila - V Termah Olimia so februarja stekla gradbena dela za razširitev bazenskih zmogljivosti ob Hotelu Breza. Za naložbo, ki bo okvirno znašala pet milijonov evrov, so se odločili zaradi stalne rasti obiska, posledično pa so obstoječi bazeni in površine ob bazenih postale premajhne, je za STA povedal prokurist term Vasja Čretnik.