Na kranjski podružnični šoli v Besnici izbruhnil manjši požar

Kranj, 11. aprila - Na podružnični osnovni šoli v Zgornji Besnici v kranjski mestni občini je danes zjutraj prišlo do manjšega požara. Kot je na novinarski konferenci o sredini seji mestnega sveta povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, je prišlo do manjše napake v kurilnem sistemu, vsi otroci in zaposleni pa so na varnem.